Блинкен: военные в Нигере отвечают за безопасность отстраненного президента

США поддерживают усилия лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в Нигере после военного переворота, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон предупредил пришедших к власти военных, что они несут ответственность за безопасность отстраненного президента Мохамеда Базума.

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Фото: Kevin Wurm, Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Wurm, Reuters

«ЭКОВАС, объединяющая западноафриканские страны, играет ключевую роль в разъяснении необходимости возвращения к конституционному порядку (в Нигере.— "Ъ"), и мы очень поддерживаем руководство ЭКОВАС и работаем над этим»,— сказал он на пресс-конференции с главой МИД Мексики Алисией Барсеной (цитата по AFP).

Господин Блинкен добавил, что американские власти переживают за господина Базума, «его семью, безопасность и благополучие». «Мы также ясно дали понять руководству военных, что будем считать их ответственными за его безопасность и благополучие»,— подчеркнул госсекретарь.

27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Он призвал США и другие страны помочь восстановить порядок в стране. Вчера, 10 августа, страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Военные грозились убить президента в случае интервенции.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Нигеру дали время».

Лаура Кеффер