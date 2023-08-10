В Екатеринбурге открыли третью очередь «Домны»

Третья очередь креативного пространства «Домна» открылась в Екатеринбурге. «Запуск третьей очереди "Домны" в левом крыле — это еще около 300 кв. метров, которые планируется занять помещениями для проведения мастер-классов, а также техническими помещениями кластера», — сообщили в пресс-службе «Домны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В рамках открытия третьей очереди "Домны" прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В рамках открытия третьей очереди прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В рамках открытия третьей очереди прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 В рамках открытия третьей очереди "Домны" прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В рамках открытия третьей очереди прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В рамках открытия третьей очереди прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер «Домна» расположен в историческом особняке XIX века, где раньше находился магазин купцов Агафуровых на Вайнера, 16. Первая очередь площадью 1053 кв. метра открылась в мае 2022 года. В марте 2023 года в левом крыле особняка была открыта вторая очередь — около 400 кв. метров. Оператором проекта стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Проект поддерживают губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На территории пространства расположены магазин товаров местных производителей, профессиональная фотостудия, лектории и презентационный зал. В «Домне» проходят различные мероприятия: лекции, показы одежды, мастер-классы, выставки работ художников, крупные форумы, презентации, торгово-закупочные сессии. С начала 2023 года в «Домне» прошло свыше 230 событий. В них приняли участие более 15 тыс. человек.

В рамках открытия третьей очереди прошел показ одежды, посвященный 300-летию Екатеринбурга. Свои коллекции представили восемь свердловских брендов, среди них: Maverlok, Polyak brand, I.B.W., 596_brand, «Мои любимки», Ingroup, HOXX, Ural Folk People. Кроме того, собственную коллекцию представил московский бренд MD Makhmudov Djemal.

«Символика, айдентика, мерчи, которые придумали наши дизайнеры в ходе проведения конкурса, позволяют сказать всей стране о том, что мы празднуем большой и красивый юбилей»,— считает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Все представленные на показе коллекции восьми свердловских брендов получат возможность разместиться в магазине креативного кластера «Домна» и в мультибрендовом бутике местных дизайнеров «Имена» в торговом центре Veer Mall.

Елизавета Хохлова

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