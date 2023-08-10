СКР подтвердил 12 пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Следственный комитет России по Московской области сообщил, что проверяет информацию о еще трех пропавших без вести после взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек. Ранее СКР подтверждал 9 пропавших без вести.

О том, что число пропавших без вести увеличилось до 12, ранее сообщало главное управление МЧС по Московской области.

Взрыв на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Пострадали больше 60 человек, одна женщина умерла в больнице. Задержан технический директор компании «Пиро-Росс». Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Леонид Уварчев