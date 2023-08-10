Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12

Судьба 12 человек неизвестна после взрыва в подмосковном городе Сергиевом Посаде, сообщили ТАСС в экстренных службах. Телеканалу «360» пресс-служба главного управления МЧС по Московской области подтвердила информацию о 12 пропавших без вести. Ранее было известно о восьми пропавших без вести. Поисковые работы продолжаются.

По данным ТАСС, взрывом было повреждено 111 строений, в том числе почти 100 жилых домов. Повреждения получили социальные и административные здания.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным на вечер 9 августа, пострадали 60 человек, одна женщина умерла в больнице. По данным «Ъ», взрыв произошел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м. Его арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс». В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Леонид Уварчев