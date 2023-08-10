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Коммерсантъ FM
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Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12

Судьба 12 человек неизвестна после взрыва в подмосковном городе Сергиевом Посаде, сообщили ТАСС в экстренных службах. Телеканалу «360» пресс-служба главного управления МЧС по Московской области подтвердила информацию о 12 пропавших без вести. Ранее было известно о восьми пропавших без вести. Поисковые работы продолжаются.

По данным ТАСС, взрывом было повреждено 111 строений, в том числе почти 100 жилых домов. Повреждения получили социальные и административные здания.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным на вечер 9 августа, пострадали 60 человек, одна женщина умерла в больнице. По данным «Ъ», взрыв произошел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м. Его арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс». В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Взрыв в Сергиевом Посаде

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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