Задержан техдиректор «Пиро-Росс» по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Технический директор компании «Пиро-Росс» задержан в качестве подозреваемого по делу о взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил Следственный комитет России. В офисе фирмы прошли обыски, были изъяты документы и допрошены сотрудники.

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ) передано в аппарат главного следственного управления СКР по Московской области. Имя задержанного не приводится. Следователи намерены оценить законность нахождения пиротехники на складе на территории завода.

СКР назначил взрывотехническую, физико-химическую, баллистическую, взрывотехнологическую экспертизы, чтобы установить причины возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. Допрошены 34 свидетеля произведено «семь выемок». Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.

Как сообщает СКР, за медпомощью обратились больше 60 человек. Одна женщина умерла в больнице. Девять человек числятся пропавшими без вести. По данным ТАСС, без вести пропали 12 человек.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным на вечер 9 августа, пострадали 60 человек, одна женщина умерла в больнице. По данным «Ъ», взрыв произошел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м. Его арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс». В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Леонид Уварчев