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Совершившие переворот в Нигере военные сформировали новое правительство

Глава совершивших государственный переворот в Нигере военный генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Об этом сообщил информационный портал ActuNiger.

Всего в состав правительства вошли 20 министров. Среди них — военные и гражданские лица. Глава кабмина Али Ламин Зейн также получил портфель министра экономики и финансов.

Кто возглавляет военный переворот в Нигере

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Министром национальной обороны назначен генерал-лейтенант Салифу Моди, министром внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления — бригадный генерал Мохамед Тумба. В качестве министра иностранных дел указан Бакари Яу Сангаре.

Министром юстиции и прав человека, хранителем печатей назначен Алио Дауда, министром нефти, шахт и энергетики — Махаман Мустафа Барке, министром торговли и промышленности — Сейду Асман, министром связи, почты и цифровой экономики — Сиди Мохамед Ралиу, министром сельского хозяйства и животноводства — Махаман Эльхадж Усман.

Министром здравоохранения и социальных дел стал полковник Гарба Хакими, министром по делам молодежи и спорта — полковник Абдурахаман Амаду, министром транспорта и оснащения — полковник Салиссу Махаман Салиссу, министром туризма — Гишен Агайчату Атта.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить и призвал США помочь восстановить порядок в стране. 7 августа Нигер закрыл воздушное пространство из-за опасений интервенции, военные перебрасывают подкрепления в столицу. Нигер также посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд и провела переговоры с руководством военных. Однако встретиться с Мохамедом Базумом ей так и не разрешили.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Милена Костерева

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