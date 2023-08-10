Уралвагонзавод с начала СВО увеличил выпуск бронетехники в четыре раза

С начала специальной военной операции (СВО) Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Госкорпорацию «Ростех») увеличил производство бронетехники в четыре раза. Об этом «РИА Новости» сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Аналогичное увеличение выпуска продукции у «Высокоточных комплексов».

«С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее»,— отметил господин Артяков.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что УВЗ нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

В июне президент Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. В мае глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил модернизированный танк Т-72, который, по его мнению, превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

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