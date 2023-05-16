Рамзан Кадыров проехался на танке Т-72 Уралвагонзавода и сравнил его с иностранной техникой

Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил модернизированный танк Т-72, произведенный концерном Уралвагонзавод (УВЗ, в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»). В своем telegram-канале он опубликовал видео, как едет за пулеметом танка.

По мнению господина Кадырова, Т-72 превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. Американские танки Abrams же он сравнил с «детской педальной машинкой».

Т-72 — это напротив «настоящая мощь» «с комфортом и удобством Майбаха», считает глава Чечни. В частности, он оценил наличие у отечественного танка камеры заднего вида, которая нужна чтобы «ненароком не задавить кого-то» или «задавить, если возникнет необходимость».

«На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки. Ждите»,— заключил Рамзан Кадыров.

Директор по особым поручениям Игорь Мешков поблагодарил главу Чеченской Республики от лица рабочих, инженеров и конструкторов. Он отметил, что танки на предприятии Нижнего Тагила производят круглосуточно.

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