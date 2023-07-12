Шойгу: Уралвагонзавод нарастил поставки и ремонт танков Т-72 и Т-90

Уралвагонзавод (УВЗ, в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В январе предприятие отправило в адрес Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв», завершив очередной контракт на поставку бронетехники.

Напомним, в июне президент Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. В мае глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил модернизированный танк Т-72, который, по его мнению, превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

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