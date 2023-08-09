Режим ЧС введен в Сергиевом Посаде после взрыва на оптико-механическом заводе

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на Загорского оптико-механического завода, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Оксана Ероханова.

По ее словам, решение о введении режима ЧС принято после заседания муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также в администрации Сергиева Посада подтвердили информацию о смерти в больнице 45-летней местной жительницы, пострадавшей в результате взрыва. Отмечается, что погибшая женщина была сотрудницей завода.

Взрыв на территории завода произошел сегодня утром, 9 августа. По данным «Ъ», взрыв прогремел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м, он разрушен. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

Взрыв в Сергиевом Посаде 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Согласно источникам «Ъ», взрыв произошел на складе ОАО «Пиро-Росс», арендовавшего одно из помещений предприятия. Последствия ЧП — в фотогалерее «Ъ». Читать далее

По информации источников ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор. По данным «РИА Новости», к ЧП привело нарушение технологического процесса. Версию о том, что взрыв произошел из-за атаки беспилотника, в Следственном комитете России не подтвердили.

Александр Кислов