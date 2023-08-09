Взрыв разбирают на версии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде. Директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев был доставлен на допрос, сообщают СМИ. На его складе с пиротехникой и произошел пожар. Специалисты устанавливают причину взрыва. Одна из возможных — человеческий фактор. По данным «РИА Новости», к ЧП привело нарушение технологического процесса. Версия с атакой беспилотника на территорию Загорского оптико-механического завода не подтверждается, уточнили в Следственном комитете. Дело возбуждено по 217-й статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что происходило в момент взрыва, СМИ рассказал технолог «Пиро-Росс» Юрий Тарасов, который в это время находился в кабинете, по соседству со складом пиротехники:

«Я услышал небольшой хлопок и подумал, что это гром. Но потом заметил, что у меня сдвинулся монитор, в кабинете наверху из окна повылетали стекла. Первым делом я вывел из помещения нашу продавщицу Ларису Дмитриевну. По дороге встретили еще одного пострадавшего с небольшими ранениями, мы его отвели к скорой. Я подошел ближе к месту взрыва и увидел там здоровую воронку».

Площадь помещения, в котором произошел взрыв, 100 кв. м, пишет “Ъ”. Из-за инцидента оно полностью разрушено. Пострадавшие в основном получили порезы от разбившихся стекол и контузии, уточняет издание. В округе повреждены около 40 многоквартирных домов.

Также взрывной волной выбило стекла соседних зданий, осыпалась штукатурка, пострадал фасад расположенного рядом спорткомплекса «Луч».

В целом масштабы разрушений значительны, рассказал “Ъ FM” журналист Андрей Трофимов, который побывал на месте инцидента:

«Дыма уже не видно. На территорию пригнали большое количество спецтехники, в том числе и мусоровозов, которые, видимо, будут разбирать завалы. Скорых было несколько десятков. Большое количество разрушений, виднеется остов целого многоэтажного здания в три или четыре этажа. Кроме того, поблизости я нашел болванку от снаряда 122 мм.

Технолог компании "Пиро-Росс" был весь в ссадинах, царапинах, какой-то серой пыли. Ко мне здесь подходила женщина, спрашивала, не знаю ли я, что случилось с ее мужем, который работал водителем рядом с этим предприятием, его нет среди пострадавших.

Рядом с местом ЧП собралось много людей, кто-то хотел пройти, чтобы забрать свои вещи или машину с парковки, но никого не пускали.

Основная причина, которая здесь всеми обсуждается — нарушение техники безопасности либо при разгрузке, либо при складировании взрывчатых веществ.

У нас много в городе похожих на "Пиро-Росс" производств, и на всех за последний год-полтора происходили какие-то инциденты».

Загорский оптико-механический завод — один из ведущих разработчиков в своей области. Многие помещения на его территории сдавались в аренду. Одно из них как раз и снимала «Пиро-Росс».

Подробнее о компании и ее арендодателе — Загорском оптико-механическом заводе — в справке “Ъ FM”.

Основанный в 1935 году Загорский оптико-механический завод производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения, в том числе бинокли, прицелы, приборы ночного видения и технические средства безопасности. В 1994-м предприятие было акционировано. В настоящее время Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) входит в холдинг «Швабе» (входит в состав «Ростеха»). Производитель «Пиро-Росс» — один из арендаторов площадей предприятия. Компания была основана в 1994 году четырьмя оборонными организациями. Фирма занималась производством фейерверков, электронных систем управления, а также, как указано на ее сайте, пошивом одежды «для деловых и энергичных женщин». У организации были государственные контракты на сотни миллионов рублей. Среди заказчиков значится Минобороны. В 2019-м Загорский завод подал иск о взыскании долга с «Пиро-Росс» на 460 млн руб. В отношении предприятия были заведены дела о невыплате зарплат. В апреле 2023 года компания признана банкротом.

Между тем, по данным «РИА Новости», у Ростехнадзора еще в марте 2023 года возникли претензии к «Пиро-Россу». Компании вынесли предупреждение, спустя некоторое время там должны были вновь провести проверку.

При этом, как рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс» журналистам, накануне инцидента сырье для производства продукции хранилось «где попало».

Нарушение требований безопасности — одна из вероятных причин произошедшего, но вариантов может быть множество, заметил исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин:

«Пиротехника — это не всегда изделие развлекательного характера, судя по характеру ЧП, там произошел взрыв, скорее всего, не какой-то готовой продукции развлекательного назначения, а либо материалов для ее изготовления, либо изделий промышленного назначения.

В числе вероятных причин может быть и человеческий фактор, в частности, несоблюдение правил техники безопасности при работе с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.

Может быть, банально сотрудник в себе накопил статику и начал работать с пиротехническими изделиями. Могла проскочить искра в результате нарушения работы электроприборов или химического процесса, который начался при смешении неких компонентов. Также не исключена техногенная составляющая, то есть аварийный режим работы какого-то оборудования».

Как заявили в администрации Сергиева Посада, все, что было разрушено во время взрыва, восстановят за счет властей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба