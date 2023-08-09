В больнице умерла пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

В больнице Сергиева Посада скончалась женщина, которую госпитализировали после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в медучреждении и газета «Известия» со ссылкой на источник. Официально о погибших не сообщалось. Губернатор Андрей Воробьев писал, что число пострадавших составляет 56 человек.

По информации «Известий», погибшая — 45-летняя жительница Сергиева Посада, которая в результате взрыва получила тяжелые травмы и находилась в реанимации местной больницы. Также в реанимации в тяжелом состоянии сейчас находится «еще несколько пострадавших».

По информации ГУ МЧС России по Московской области, в 17:16 мск открытое горение на месте взрыва было ликвидировано на площади 400 кв. м. К ликвидации последствий взрыва привлечены 350 человек и 84 единицы техники, а также 12 кинологических расчетов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел сегодня утром, 9 августа. По данным «Ъ», взрыв прогремел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м, он разрушен. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам. По информации источников ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор. По данным «РИА Новости», к ЧП привело нарушение технологического процесса. Версию о том, что взрыв произошел из-за атаки беспилотника, в Следственном комитете России не подтвердили.

Взрыв в Сергиевом Посаде 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Согласно источникам «Ъ», взрыв произошел на складе ОАО «Пиро-Росс», арендовавшего одно из помещений предприятия. Последствия ЧП — в фотогалерее «Ъ». Читать далее

Александр Кислов