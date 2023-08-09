СКР возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

По факту взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде возбуждено дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает управление СКР по Московской области. Число пострадавших при взрыве выросло до 38.

Пять человек находятся в критическом состоянии в реанимации, заявили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. Около 20 многоквартирных домов получили повреждения. На месте происшествия развернут оперативный штаб. МЧС уточнило, что к ликвидации последствий взрыва привлечено более 150 человек.

Взрыв произошел сегодня, 9 августа, на складе с пиротехникой. По данным «Ъ», площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно разрушено. Арендует помещение компания «Пиро-Росс», которая признана банкротом, а ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 работникам. На заводе провели полную эвакуацию из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

Лаура Кеффер