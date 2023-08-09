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Коммерсантъ FM
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В Сергиевом Посаде произошел взрыв

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, сообщили ТАСС в экстренных службах. На заводе объявлена эвакуация, на место прибыли силовики и глава округа. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также прибудет на место в ближайшее время.

Telegram-канал 112 передает, что взрыв произошел на складе с пиротехникой. По предварительным данным, пострадали как минимум 10 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет Mash.

На опубликованных RT «Известиях» и других СМИ фото и видео с места ЧП запечатлен большой столб дыма.

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