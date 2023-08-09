Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 31

После взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, трое с тяжелыми ранениями находятся в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего госпитализировали 19 человек.

Господин Воробьев добавил, что эвакуировали все здания и цеха завода, а также ближайший детский сад. В находящихся рядом жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — там выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. Идет разбор завалов.

В МЧС сообщили, что на месте взрыва тушат очаги пожара на площади 50 кв. м. В ведомстве подтвердили, что взорвался склад с пиротехникой. По данным «Ъ», площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно полностью разрушено. Арендует цех компания «Пиро-Росс», которая признана банкротом, а ее руководств находится под следствием за невыплату зарплат 250 работникам.

Взрыв произошел сегодня, 9 августа. На заводе была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место ЧП прибыл глава округа Дмитрий Акулов, а также выехал

«Загорский оптико-механический завод» основан в 1935 году, входит в состав холдинга «Швабе». На сайте завода написано, что он «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».

Лаура Кеффер