Sony тестирует облачный стриминг игр для PS5

Японская компания Sony тестирует возможность облачного стриминга видеоигр для PlayStation 5. Об этом заявил вице-президент и руководитель PS Plus Ник Магуайр в интервью GamesIndustry.biz. Также он подтвердил, что Sony не собирается добавлять эксклюзивные игры Sony в PS Plus на старте.

Облачный гейминг позволит запускать игры для PS5 без загрузки и установки. По словам господина Магуайра, функция все еще тестируется и в компании расскажут об этом подробнее позднее. Запускать можно будет игры из каталога PS Plus, а также некоторые другие игры, которые будут поддерживать запуск из облака.

В компании сообщили, что объединение сервиса PS Now и PS Plus летом 2022 года прошло для нее удачно,— количество времени, проведенного геймерами за новым сервисом, увеличилось в семь раз, а за год четыре из десяти самых популярных игр были проектами от Sony.

Sony пока не планирует запускать PS Plus на ПК, однако и не исключает такую возможность в будущем. Ранее компания представила новый аксессуар для PlayStation 5 под названием Project Q, предназначенный для стрима игр с пользовательской PS5.

Евгений Федуненко