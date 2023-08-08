Володин пророчит Зеленскому судьбу Саакашвили

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в годовщину начала «Пятидневной войны» Telegram-канале пост, в котором заявил о схожести судеб президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он напомнил, что в настоящее время господин Саакашвили находится в заключении, то же самое, по мнению Вячеслава Володина, ждет и господина Зеленского.

«С самого начала правления режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским. Его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии. История повторяется, но теперь с Зеленским»,— написал Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, западные страны «устали от ненасытного киевского режима». «Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий. Саакашвили изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского»,— добавил он.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004—2013 годах. 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ Россия провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней. В результате грузинские воска были разбиты. Вскоре после ухода с поста президента Грузии Михаил Саакашвили покинул эту страну и перебрался на Украину, где занимал пост губернатора Одесской области и возглавлял исполком совета реформ. В 2017 году действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. В 2019 году занявший пост главы государства Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении господина Саакашвили в украинском гражданстве.

Господин Саакашвили разыскивался грузинскими властями по нескольким уголовным делам, среди которых злоупотребление полномочиями и организация убийства политических оппонентов. Сам он называл их политически мотивированными. В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан и посажен в тюрьму.

В 2023 году после того, как были опубликованы кадры с сильно исхудавшим и болезненным господином Саакашвили из тюрьмы, МИД Украины, а затем Владимир Зеленский, запрашивали передачу Саакашвили украинской стороне для последующего лечения за пределами Грузии. Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе исключил возможность передачи. Посол Грузии в Киеве покинул Украину.

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