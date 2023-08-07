Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей» из-за блокады зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «может остаться без кораблей», если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, Украина вынуждена «защищаться» и отвечать на недружественные действия после выхода России из зерновой сделки и обстрелов украинских портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя, Украина будет защищаться. Россия должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу войны»,— сообщил господин Зеленский (цитата по изданию Nacion). При этом он подчеркнул, что ВСУ уничтожают исключительно военные корабли и военную инфраструктуру в ходе боевых действий. По его словам, сейчас Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки зернового коридора.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части соглашений. Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина поступила аналогично. После этого Киев стал регулярно атаковать российские корабли надводными беспилотниками. Россия же нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины.

Украина также приняла решение создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Евросоюз тем временем заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по коридорам солидарности.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО зовут в коридор».

Александр Кислов