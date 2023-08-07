Air France остановила авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали

Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Буркина-Фасо и Мали до 11 августа, после того как военные власти Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны в связи с рисками военной интервенции. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на представителя компании.

По данным агентства, Air France ожидает увеличения времени полета из узловых аэропортов к югу от Сахары.

Сегодня, 7 августа, Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы военной интервенции. Мятежники пообещали, что любая попытка вторжения получит «энергичный и немедленный ответ». На этом фоне Франция приостановила помощь Буркина-Фасо, которая поддержала мятежников Нигера. Франция ранее поддержала усилия Экономического сообщества стран Западной Африки по возвращению к власти президента Мохамеда Базума.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Полина Мотызлевская