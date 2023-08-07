Франция приостановила помощь Буркина-Фасо

Министерство иностранных дел Франции объявило о приостановки помощи Буркина-Фасо. Это коснется поддержки в развитии страны и бюджетной помощи, передает AFP.

Буркина-Фасо, в которой в 2022 году произошел военный переворот, поддержало мятежников Нигера, свергнувших демократически избранного президента. Буркина-Фасо вместе с Мали, власти которого тоже возглавили страну после переворота, объявили, что они будут считать нападением на себя военную интервенцию в Нигер.

Франция ранее поддержала усилия Экономического сообщества стран Западной Африки по возвращению к власти президента Мохамеда Базума. ЭКОВАС ранее пригрозило военным Нигера военной интервенцией. Буркина-Фасо, Мали и Нигер — бывшие французские колонии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев