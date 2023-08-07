Мятежники Нигера готовятся к возможной военной интервенции

Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) заявил, что иностранное государство готовится к нападению. В связи с этим в Нигере проводится подготовка в военной интервенции. Мятежники отметили, что не откажутся от своих решений, несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Иностранное государство готовится напасть на наши земли»,— заявил Национальный совет спасения родины (цитата по ТАСС). В заявлении не уточняется, какая именно страна готовится к нападению.

Военные власти Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны в связи с рисками военной интервенции. Они пообещали, что любая попытка вторжения получит «энергичный и немедленный ответ».

ЭКОВАС, в которое входит Нигер, ранее пригрозило военной интервенцией в связи с военным переворотом в стране. Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС было приостановлено после военных переворотов в прошлые годы, будут считать военную интервенцию в Нигер объявлением им войны.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев