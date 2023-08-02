YouTube тестирует аннотации к видео от ИИ

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, с помощью которой искусственный интеллект будет автоматически добавлять описания к видео. Пользователи смогут видеть аннотации от ИИ на страницах видео и при поиске, в том числе в обучающих видео, блогах и каналах с покупками.

В YouTube утверждают, что новая функция поможет пользователям решить, нужно ли им смотреть это видео. Аннотации от ИИ не призваны заменить описания от авторов видео. В настоящий момент аннотации генерируются у ограниченного числа англоязычных пользователей и показываются только некоторым пользователям YouTube.

Ранее YouTube поднял цену подписки Premium до $13,99 в месяц и до $139,99 в год. Стоимость отдельного музыкального стриминга YouTube Music выросла до $10,99 в месяц. Также видеосервис тестирует новую функцию, которая позволит выравнивать звук в видео на платформе.

Евгений Федуненко