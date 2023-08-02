Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

YouTube тестирует аннотации к видео от ИИ

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, с помощью которой искусственный интеллект будет автоматически добавлять описания к видео. Пользователи смогут видеть аннотации от ИИ на страницах видео и при поиске, в том числе в обучающих видео, блогах и каналах с покупками.

В YouTube утверждают, что новая функция поможет пользователям решить, нужно ли им смотреть это видео. Аннотации от ИИ не призваны заменить описания от авторов видео. В настоящий момент аннотации генерируются у ограниченного числа англоязычных пользователей и показываются только некоторым пользователям YouTube.

Ранее YouTube поднял цену подписки Premium до $13,99 в месяц и до $139,99 в год. Стоимость отдельного музыкального стриминга YouTube Music выросла до $10,99 в месяц. Также видеосервис тестирует новую функцию, которая позволит выравнивать звук в видео на платформе.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...