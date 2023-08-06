Маск обещает оплатить судебные расходы пострадавшим за активность в соцсети X

Американский миллиардер Илон Маск публично пообещал оплатить судебные иски всем несправедливо пострадавшим за активность в соцсети X, которая ранее носила название Twitter. Он уточнил, что речь идет о людях, пострадавших от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений»» — сообщил бизнесмен в своем официальном микроблоге.

Илон Маск 24 июля сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт сервиса микроблогов. Кроме того, социальная сеть Twitter сменила свой логотип с голубой птицы на белую букву «X» с черным контуром. Новый логотип отображается в шапке Twitter и при обновлении страницы. По словам господина Маска, после ребрендинга Twitter публикации в соцсети будут называться «иксами». В Роскомнадзоре сообщили, что, несмотря на ребрендинг соцсети, разблокировать Twitter в РФ не планируется.

Подробнее о ребрендинге Twitter — в материале «Ъ» «Без птицы в смартфоне».

Александр Кислов