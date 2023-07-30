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Коммерсантъ FM
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Без птицы в смартфоне

Эксперты считают, что ребрендинг Twitter не принесет сервису никаких преимуществ

Смена названия и логотипа Twitter (теперь вместо голубой птички и привычного всем названия будет буква X) вряд ли улучшит положение компании. Большинство экспертов сходятся на том, что это не решит старые проблемы, зато принесет новые. Специалисты по брендингу отмечают, что отказ от всем знакомого и культового названия и логотипа сводит на нет стоимость бренда, которая оценивается от $4 млрд до $20 млрд.

Демонтаж старого логотипа с фасада штаб-квартиры Twitter (или X)

Демонтаж старого логотипа с фасада штаб-квартиры Twitter (или X)

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

Демонтаж старого логотипа с фасада штаб-квартиры Twitter (или X)

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

Тяжелая и невосполнимая утрата

В прошлое воскресенье Илон Маск объявил, что Twitter меняет название на X, а также логотип — вместо голубой птички там теперь черно-белая буква X. Как сообщают американские СМИ, в штаб-квартире компании в Сан-Франциско уже произвели соответствующие изменения: в кафетерии проецируют новый логотип, а конференц-залы переименованы словами с X — eXposure, eXult, s3Xy. Старые названия и логотипы со знаменитой птичкой Twitter везде убирают. Особенно зрелищным было удаление старого логотипа с фасада штаб-квартиры — кран стоял перед зданием штаб-квартиры полдня, пока рабочие снимали все элементы старого логотипа.

О том, что Twitter переименуют, говорили несколько месяцев, а в начале июня о смене названия на X было объявлено официально. Илон Маск, владеющий компанией с октября прошлого года, в связи с этим говорил, что это часть превращения Twitter из сервиса микроблогов в приложение для всего.

Гендиректор компании Линда Яккарино в понедельник рассказала о новой стратегии развития: X станет платформой для видео, аудио, обмена сообщениями, онлайн-платежей и банкинга.

В целом смена названия вызвала негативную реакцию. Тем более что за последний год Twitter неоднократно оказывался в не самых позитивных новостях: об увольнении половины сотрудников, массовом восстановлении заблокированных аккаунтов, проблемах с модерацией, сложностях с регуляторами и так далее.

Чем известна гендиректор Twitter Линда Яккарино

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«Илон Маск начал стирать культовый интернет-бренд… За более чем десять лет… логотип Twitter стал символом уникальной культуры и лексики соцсетей. "Твитнуть" стало глаголом. "Твитом" называют пост»,— написала The New York Times. Издание Vox выразилось еще более резко: «Это, может быть, сложно осмыслить, но все последние девять месяцев Twitter находится в предсмертной агонии». «Изменяя логотип Twitter, Маск меняет птичку в руке на обещание широкого "приложения для всего", которое, по мнению аналитиков, может никогда не материализоваться»,— пишет The Washington Post.

Плохо отреагировали на изменение и пользователи — их и ранее раздражали многочисленные и часто хаотичные изменения и нововведения господина Маска.

Теперь кто-то собирается наконец уйти из сервиса, а кто-то обещает и дальше продолжать называть его Twitter. «Вообще-то я не хотел покидать Twitter, но с уходом из X у меня не будет никаких проблем»,— написал один из популярных пользователей сервиса, американский писатель-фантаст Джон Скальци.

Против правил и здравого смысла

Изменение называют нелогичным и даже вредным не только пользователи, но и аналитики. Многие из них считают, что никакой нужды в смене логотипа у Twitter не было. В отличие, например, от смены названия Facebook на Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) пару лет назад, после целого ряда крайне неприятных для компании скандалов. Но даже тогда речь шла не о ребрендинге, а, скорее, об изменении корпоративной структуры. Само название Facebook осталось — ведь этот бренд оценивается консалтинговой компанией Brand Finance, регулярно публикующей рейтинг стоимости разных брендов, в $59 млрд. Было сохранено и название Google (занимает в рейтинге Brand Finance третье место — $281,4 млрд), также ставшее нарицательным после переименования корпорации в Alphabet. Именно так обычно и поступают компании с узнаваемыми брендами — сохраняют их при переименовании как название одного из подразделений, продукта и так далее.

По мнению Майкла Пру, вице-президента и директора по исследованиям компании Forrester, многие бренды мечтают, чтобы их название, как у Twitter, стало использоваться как глагол, ведь это означает, что оно стало частью популярной культуры «Приложение само по себе стало культурным феноменом в самых разных отношениях. Одним шагом Илон Маск фактически уничтожил 15-летнюю стоимость бренда Twitter и теперь, по сути, начинает с нуля»,— считает господин Пру. А основатель консалтинговой компании Metaforce Аллен Адамсон назвал смену названия «абсолютно иррациональным с точки зрения бренда и бизнеса» «эгоистичным решением» господина Маска.

У изменения названия и логотипа есть и вполне прямые негативные финансовые последствия. По оценке Brand Finance, это может уничтожить стоимость бренда, которую компания оценивает в $4 млрд

По оценке Университета Вандербильта, этот бренд стоит от $15 млрд до $20 млрд. Как пишет Financial Times, тем самым, с учетом разных оценок, господин Маск сейчас уничтожил от 9% до 45% стоимости, которую он в прошлом году заплатил за Twitter,— $44 млрд.

«Потребовалось больше 15 лет, чтобы заработать такую стоимость по всему миру, так что потеря Twitter как бренда — существенный финансовый удар»,— считает Стив Сьюзи, директор компании Siegel + Gale, специализирующейся на стратегии брендов.

Как в поисках правды Илон Маск разругался со СМИ

Тем более что стоимость бренда Twitter падает с момента покупки компании господином Маском — по оценке Brand Finance, с начала года она снизилась на 32%. «Корпоративный бренд Twitter уже тесно переплетен с личным брендом Маска, так что, с названием X или без него, значительная часть устоявшегося бренда Twitter уже потеряна среди пользователей и рекламодателей»,— считает аналитик исследовательской компании Insider Intelligence Ясмин Энберг.

Безнадежный «Х»

Те проблемы, с которыми столкнулся Twitter, например падение доходов от рекламы и общие проблемы с монетизацией или вопросы к компании со стороны регуляторов, вряд ли решатся сменой названия. «О чем сигнализирует смена названия — о новом направлении. Но, чтобы начать с чистого листа, нужно время, деньги и люди — три вещи, которых у компании нет»,— отмечает господин Пру.

«Для большинства пользователей, рекламодателей и просто людей из мира технологий проблемой является сам продукт. Называние его новым именем не меняет ничего существенного,— считает и профессор по вопросам коммуникации и брендинга Бостонского колледжа Майкл Серацио.— Как часто это срабатывало в прошлом — большой ребрендинг, основанный на неудаче оригинального продукта? Мне ничего не приходит в голову».

Кроме того, наблюдатели сомневаются, что, учитывая нынешние проблемы с доверием вокруг Twitter, сервису легко удастся заняться банкингом и платежами.

«Я думаю, потребителям, которые не входят в число фанатов Маска, будет трудно решиться использовать Twitter для операций со своими деньгами»,— считает преподаватель финансов Университета Вандербильта Джошуа Уайт.

Как Twitter планировал привлекать новую аудиторию

Сам по себе новый бренд также вызывает вопросы. По мнению Майка Карра, сооснователя компании NameStormers, занимающейся вопросами брендинга, новое название и логотип воспринимаются как нечто «очень жесткое» и ассоциируются с образом «большого брата». Кроме того, выбор для названия буквы X не отличается оригинальностью. Так, у Alphabet есть научно-исследовательское подразделение X, занимающееся в числе прочего разработкой световых способов передачи интернет-сигнала.

Идею экспертов о том, что ребрендинг вряд ли спасет Twitter (или X) от старых проблем и добавит новые, в несколько другой сфере отражают два факта. На этой неделе власти Индонезии заблокировали домен x.com, на котором должны разместить соцсеть Twitter после ребрендинга. Потому что домен с таким названием использовался в стране для распространения порнографии и азартных игр. А несколькими днями ранее Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для снятия блокировки с Twitter из-за смены ими названия, логотипа и домена.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как Илон Маск стал одним из богатейших людей планеты

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Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в смешанной канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в смешанной канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Фото: из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос господин Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос господин Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, которая создала платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, которая создала платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Фото: Reuters

После успеха господин Маск решает заняться электронными платежами и открывает стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создает PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

После успеха господин Маск решает заняться электронными платежами и открывает стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создает PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Фото: AP / Paul Sakuma

Следующим проектом господина Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально господин Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Следующим проектом господина Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально господин Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам: когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, господин Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам: когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, господин Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Фото: AP / Paul Sakuma, file

Кроме проблем в бизнесе у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал трудный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Жюстин не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Кроме проблем в бизнесе у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал трудный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Жюстин не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Фото: AP / Mark Lennihan

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Фото: AP / Mark Lennihan

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергают прогноз господина Маска, сам он считает, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергают прогноз господина Маска, сам он считает, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Фото: Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально господин Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Кроме разработки возобновляемых источников энергии Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально господин Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Фото: AP / Jae C. Hong

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам господин Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам господин Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Фото: Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволит перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу господина Маска «пятый транспорт» станет надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса будет перемещаться герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работать же новый транспорт будет исключительно на солнечных батареях и станет самым безопасным в мире. В 2018 году прошли тестовые испытания транспорта, а под Лос-Анджелесом был открыт первый скоростной туннель

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволит перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу господина Маска «пятый транспорт» станет надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса будет перемещаться герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работать же новый транспорт будет исключительно на солнечных батареях и станет самым безопасным в мире. В 2018 году прошли тестовые испытания транспорта, а под Лос-Анджелесом был открыт первый скоростной туннель

Фото: Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время господин Маск катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший (на фото — кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя)

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время господин Маск катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший (на фото — кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя)

Фото: Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

Фото: SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет намечен на период не ранее 2023 года

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет намечен на период не ранее 2023 года

Фото: Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали X ? A-12 («Экс Эш Эй-Твелв»). В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери, родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sider?l), которую называют Y в аналогии с их сыном

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали X ? A-12 («Экс Эш Эй-Твелв»). В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери, родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sider?l), которую называют Y в аналогии с их сыном

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км &lt;br>На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Фото: Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Фото: Reuters / Steve Nesius

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 году он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 году он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8000 до 1500. В аперле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, а через месяц объявил, что уйдет с должности гендиректора компании

Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8000 до 1500. В аперле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, а через месяц объявил, что уйдет с должности гендиректора компании

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в смешанной канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Фото: из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос господин Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, которая создала платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Фото: Reuters

После успеха господин Маск решает заняться электронными платежами и открывает стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создает PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Фото: AP / Paul Sakuma

Следующим проектом господина Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально господин Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам: когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, господин Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Фото: AP / Paul Sakuma, file

Кроме проблем в бизнесе у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал трудный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Жюстин не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Фото: AP / Mark Lennihan

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Фото: AP / Mark Lennihan

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергают прогноз господина Маска, сам он считает, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Фото: Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально господин Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Фото: AP / Jae C. Hong

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам господин Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Фото: Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволит перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу господина Маска «пятый транспорт» станет надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса будет перемещаться герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работать же новый транспорт будет исключительно на солнечных батареях и станет самым безопасным в мире. В 2018 году прошли тестовые испытания транспорта, а под Лос-Анджелесом был открыт первый скоростной туннель

Фото: Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время господин Маск катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший (на фото — кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя)

Фото: Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

Фото: SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет намечен на период не ранее 2023 года

Фото: Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали X ? A-12 («Экс Эш Эй-Твелв»). В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери, родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sider?l), которую называют Y в аналогии с их сыном

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Фото: Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Фото: Reuters / Steve Nesius

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 году он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8000 до 1500. В аперле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, а через месяц объявил, что уйдет с должности гендиректора компании

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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