Маск заявил, что посты в Twitter после ребрендинга соцсети будут называться «иксами»

После ребрендинга Twitter публикации в соцсети будут называться «иксами», рассказал владелец сервиса микроблогов, миллиардер Илон Маск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Публикации в Twitter будут называться "иксами"»,— написал Илон Маск в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что решил приобрести Twitter с целью обеспечения свободы слова и создания приложения под общим названием X.

Господин Маск накануне, 24 июля, сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт сервиса микроблогов. Кроме того, социальная сеть Twitter сменила свой логотип с голубой птицы на белую букву «X» с черным контуром. Новый логотип отображается в шапке Twitter и при обновлении страницы. В Роскомнадзоре сообщили, что, несмотря на ребрендинг соцсети, разблокировать Twitter в РФ не планируется.

Александр Кислов