Подоляк заявил о существенном дефиците оружия у украинской армии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о нехватке оружия у украинской армии. Также у вооруженных сил наблюдается дефицит оборудования для разминирования.

«(Оружия.— "Ъ") не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его... с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит»,— сказал господин Подоляк в эфире украинского телевидения (цитата по ТАСС).

Вместе с тем советник главы офиса президента Украины отметил, что Киев нарастил возможности быстрого ремонта бронетехники. Ключевым вопросом в переговорах с партнерами Киев считает поставку систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

Украинские политики последние недели часто говорят о нехватке оружия для проведения контрнаступления и призывают страны Запада ускорить поставки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в июне говорил, что оружейные арсеналы Североатлантического альянса опустошены.

По данным The Wall Street Journal, партнеры Украины из западных стран заранее знали, что украинской армии не хватит оружия и необходимой подготовки для успешного контрнаступления. По данным газеты, западные чиновники надеялись, что нехватку оружия и подготовки компенсируют «мужество и находчивость».