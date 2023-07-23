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Коммерсантъ FM
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WSJ: партнеры Украины ожидали нехватки оружия, необходимого для контрнаступления

Партнеры Украины из западных стран заранее знали, что вооруженным силам Украины не хватит оружия и необходимой подготовки для успешного контрнаступления, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных чиновников.

По данным газеты, западные чиновники надеялись, что нехватку оружия и подготовки компенсируют «мужество и находчивость», однако эти надежды не оправдались. По мнению автора материала, контрнаступление Украины в условиях дефицита оружия может зайти в тупик, это будет стоить больших потерь людей и техники без значительного продвижения.

Как отмечает The Wall Street Journal, в станах Европе нет достаточных запасов оружия, чтобы удовлетворить нужды Украины. По словам западных дипломатов, руководство европейских стран вряд ли пойдет на увеличение помощи Украине без энтузиазма властей США, которые готовятся к президентским выборам.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинял западных партнеров в медленной поставке военной техники. По его мнению, из-за этого Россия смогла укрепить позиции на фронте, что замедлило контрнаступление Украины.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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