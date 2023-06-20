Кулеба заявил, что будет продолжать говорить о нехватке оружия, пока не завершится конфликт

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что он продолжит заявлять о нехватке оружия, пока конфликт с Россией не будет завершен. По его словам, сейчас украинская армия больше всего нуждается в артиллерийских снарядах и бронетехнике.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно»,— сказал господин Кулеба во время телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

Украинские политики последние недели часто говорят о нехватке оружия для проведения контрнаступления и призывают страны Запада ускорить поставки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне, 19 июня, заявил, что оружейные арсеналы Североатлантического альянса опустошены. Он призвал восполнить нехватку вооружений и боеприпасов в самое ближайшее время совместными усилиями стран—членов альянса.

О перспективах мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Разговоры о переговорах».