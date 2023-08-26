Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

27 августа исполняется 70 лет председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

— Уважаемый Александр Иванович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Офицер, ученый, педагог, искренний и пламенный патриот — Вы стояли у истоков создания и много лет эффективно руководите Следственным комитетом. Под Вашим началом были раскрыты громкие и запутанные дела, опасные преступники — террористы, убийцы, наркоторговцы, коррупционеры — понесли заслуженное наказание, а справедливость восстановлена. Вы всегда на страже Закона и делаете все, чтобы безопасность нашей Родины, каждого ее гражданина была надежно защищена. Знаю, как много внимания Вы неизменно уделяете воспитанию молодого поколения — будущих следователей, криминалистов. Ваши поистине энциклопедические знания, огромный опыт, а самое главное — горячая, беззаветная любовь к своей стране, которую Вы воспитываете в них, помогут им стать настоящими профессионалами. Желаю Вам крепкого здоровья, выдержки, сил, профессионального чутья и успехов в работе на благо Великой России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»