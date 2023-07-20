Гособвинение запросило 20 лет колонии для Навального по делу об экстремизме

В ходе прений на выездном заседании Мосгорсуда гособвинение запросило 20 лет колонии особого режима оппозиционеру Алексею Навальному по делу об экстремизме. Заседание проходило в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок по другому делу. Приговор огласят 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: адвокат Вадим Кобзев, оппозиционер Алексей Навальный и адвокат Ольга Михайлова во время заседания суда в июне 2023 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Слева направо: адвокат Вадим Кобзев, оппозиционер Алексей Навальный и адвокат Ольга Михайлова во время заседания суда в июне 2023 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщила «Команда Навального», оппозиционеру вменяют в вину семь эпизодов по шести статьям: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.

По этому же делу проходит бывший технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Для него гособвинение запросило десять лет колонии общего режима. Ему вменяют в вину участие в экстремистской деятельности и ее финансирование. Он находится в СИЗО с марта 2022 года.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован) Иван Жданов пояснил, что эпизоды о создании экстремистских сообществ и финансировании экстремизма связаны с работой ФБК и сборе донатов на работу организаций, созданных Алексеем Навальным. Статья о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий касается протестных акций, организованных ФБК, в котором «участвовали несколько человек младше 18 лет».

Впервые Алексея Навального приговорили к лишению свободы в феврале 2021 года: ему назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше» (мошенничество; ст. 159 УК РФ). В марте 2022 года его признали виновным по другому делу о мошенничестве и оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

Лусине Баласян