Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гособвинение запросило 20 лет колонии для Навального по делу об экстремизме

В ходе прений на выездном заседании Мосгорсуда гособвинение запросило 20 лет колонии особого режима оппозиционеру Алексею Навальному по делу об экстремизме. Заседание проходило в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок по другому делу. Приговор огласят 4 августа.

Слева направо: адвокат Вадим Кобзев, оппозиционер Алексей Навальный и адвокат Ольга Михайлова во время заседания суда в июне 2023 года

Слева направо: адвокат Вадим Кобзев, оппозиционер Алексей Навальный и адвокат Ольга Михайлова во время заседания суда в июне 2023 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Слева направо: адвокат Вадим Кобзев, оппозиционер Алексей Навальный и адвокат Ольга Михайлова во время заседания суда в июне 2023 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщила «Команда Навального», оппозиционеру вменяют в вину семь эпизодов по шести статьям: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.

По этому же делу проходит бывший технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Для него гособвинение запросило десять лет колонии общего режима. Ему вменяют в вину участие в экстремистской деятельности и ее финансирование. Он находится в СИЗО с марта 2022 года.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован) Иван Жданов пояснил, что эпизоды о создании экстремистских сообществ и финансировании экстремизма связаны с работой ФБК и сборе донатов на работу организаций, созданных Алексеем Навальным. Статья о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий касается протестных акций, организованных ФБК, в котором «участвовали несколько человек младше 18 лет».

Впервые Алексея Навального приговорили к лишению свободы в феврале 2021 года: ему назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше» (мошенничество; ст. 159 УК РФ). В марте 2022 года его признали виновным по другому делу о мошенничестве и оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...