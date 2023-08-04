Песков: США должны способствовать выполнению российской части зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению российской части зерновой сделки. По его словам, как только условия Москвы будут выполнены, действие соглашение возобновят.

«Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность. Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев. Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно сделка будет возобновлена»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

17 июля Россия отказалась продлить сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части договоренности. Москва отмечает, что ограничения на экспорт российской сельхозпродукции не были сняты. В Кремле говорили, что готовы незамедлительно вернуться к реализации зерновой сделки, но только при условии выполнения касающейся России части соглашения. Дмитрий Песков также заявлял, что Россия не верит словам США о содействии в зерновой сделке.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Олеся Павленко