Песков: Россия не готова верить США на слово по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон пытался решить проблемы, возникшие при реализации зерновой сделки, и готов помочь с экспортом продовольствия из России, если она вернется к соглашению. Господин Песков отметил, что Москва не будет «верить на слово» американским властям.

«На слово — нет»,— ответил на вопрос «РИА Новости» господин Песков.

Накануне, 3 августа, господин Блинкен в ходе брифинга указал, что США предпринимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия зернового соглашения. По его словам, Вашингтон, в частности, обращался в банки для обеспечения трансакций. Энтони Блинкен также отмечал, что в случае возвращения России к договоренностям по зерновой сделке Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия.

Отвечая на вопрос «РИА Новости», готова ли Россия поверить американскому госсекретарю, Дмитрий Песков сказал: «На слово — нет».

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части стамбульской договоренности. В частности, Россия утверждает, что ограничения на экспорт российской сельхозпродукции не были сняты вопреки условиям соглашения. В Кремле не раз заявляли, что готовы незамедлительно вернуться к реализации зерновой сделки, но только при условии выполнения касающейся России части соглашения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».