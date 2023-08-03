AUKUS получил укус

В Вене на полях сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был представлен первый совместный российско-китайский экспертный доклад по AUKUS — оборонному союзу Австралии, Великобритании и США. По мнению авторов документа, эта инициатива противоречит целям и духу ДНЯО и может нанести серьезный ущерб международному режиму нераспространения и самому договору. Участники трехстороннего соглашения с этим не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Jim Watson / AFP Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Jim Watson / AFP

В столице Австрии с понедельника проходит двухнедельная сессия подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО (о том, с какими вызовами может столкнуться российская делегация на мероприятии, “Ъ” писал 1 августа). Вчера на полях встречи был представлен российско-китайский экспертный доклад по AUKUS — одной из наиболее активно обсуждаемых сейчас в Вене тем. Работу коллектива российских авторов, в который вошли бывшие дипломаты, сотрудники корпорации «Росатом» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ученые, координировал Центр энергетики и безопасности под руководством Антона Хлопкова. А китайских авторов курировала Ассоциация по контролю над вооружениями и разоружению (CACDA) во главе с Ли Чицзяном. С момента запуска AUKUS в сентябре 2021 года российские и китайские эксперты не раз давали оценки этому проекту, однако совместный доклад они выпустили впервые.

Его презентация неслучайно прошла на полях мероприятия, посвященного ДНЯО. В докладе сказано, что военное сотрудничество Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS «противоречит целям и духу ДНЯО, может нанести серьезный ущерб международному режиму нераспространения и самому договору». «Сотрудничество в сфере атомных подводных лодок эксплуатирует важный пробел в режиме нераспространения и снижает политические и моральные барьеры на пути распространения ядерного оружия»,— говорится в докладе.

Напомним, название нового альянса сформировано из аббревиатур его участников: AU — Австралия, UK — Великобритания, US — США. О создании партнерства лидеры трех государств сообщили осенью 2021 года, объявив, что деятельность альянса будет направлена на обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе (см. “Ъ” от 17 сентября 2021 года). При этом участники нового союза особо не скрывают, что главной его задачей является сдерживание Китая. Одним из первых проектов AUKUS станет содействие США и Великобритании в появлении у неядерной Австралии собственного атомного подводного флота. Сейчас она обладает флотом из шести субмарин, работающих на дизель-электрических двигателях.

Детали программы были окончательно согласованы в марте этого года — на встрече лидеров трех стран в Сан-Диего (Калифорния). План разбит на три этапа. На первом США и Великобритания будут обучать австралийских моряков и инженеров управлению атомными подлодками (АПЛ). Начиная с 2027 года в течение четырех лет США разместят четыре лодки класса Virginia на австралийской военно-морской базе Stirling близ Перта, в то время как Британия разместит на ней одну подводную лодку класса Astute несколькими годами позже. Одновременно Австралия начнет создание собственной верфи в Аделаиде для строительства лодок и объектов их техобслуживания. На втором этапе, начиная с 2032 года, США продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Третий этап предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN AUKUS — модифицированной версии подводной лодки SSN(R) следующего поколения (см. “Ъ” от 15 марта).

Авторы представленного в Вене доклада предупреждают, что AUKUS представляет собой серьезный вызов системе гарантий МАГАТЭ — ключевой структуры, следящей за соблюдением положений ДНЯО неядерными странами. Согласно статье 3 этого договора, все его государства-участники, не обладающие ядерным оружием, должны заключить с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях. Цель — дать агентству возможность проверять выполнение соответствующими странами взятых на себя обязательств «с тем, чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие». У составителей российско-китайского доклада возникли вопросы относительно того, будет ли высокообогащенный уран оружейного качества, передаваемый Австралии в рамках сделки, находиться под какой-либо формой гарантий или мониторинга со стороны МАГАТЭ. Как сказано в документе, речь идет о четырех тоннах урана-235 с уровнем обогащения 93–97%. Такого количества теоретически было бы достаточно для производства 160 ядерных взрывных устройств.

Участники AUKUS ранее уже обсуждали эту тему с секретариатом МАГАТЭ, но в основном за закрытыми дверями. Авторы доклада же настаивают, что этот вопрос должен рассматриваться открыто — с привлечением совета управляющих МАГАТЭ (в который входят 35 стран, в том числе Россия как один из лидеров в ядерной сфере) и всех заинтересованных сторон. Отметим, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее также говорил о необходимости обсуждения на заседании совета управляющих связанных с AUKUS «серьезных юридических и технических сложностей».

Беспокойство у авторов доклада вызывает и тот факт, что участники AUKUS до сих пор не предоставили информацию о ядерной безопасности проекта, притом что он связан с повышенными рисками (которые могут возникнуть, к примеру, при транспортировке ядерных силовых установок с загруженным ядерным топливом по морю). В целом же они считают, что новый военный альянс негативно скажется на региональной и глобальной безопасности. Во-первых, потому, что его появление наверняка активизирует гонку вооружений, в том числе в сфере атомных подлодок. «Договоренности в рамках AUKUS побудят другие страны пересмотреть свои амбиции в отношении подводных лодок, придав новый импульс ядерному распространению среди государств, не обладающих ядерным оружием»,— говорится в обзоре. Во-вторых, потому, что, по их оценке, обретение Австралией возможности наносить высокоточные удары большой дальности повлияет на ядерное сдерживание и стратегическую стабильность. «Хотя нынешние неядерные стратегические вооружения не могут выполнять все задачи, возложенные на ядерное оружие, они все же могут оказывать стратегическое воздействие»,— убеждены авторы доклада.

Отметим, что в Москве и Пекине ранее неоднократно критиковали этот проект. Негативное отношение к нему зафиксировано в том числе в программном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта. Россия и Китай в нем подтверждают, что ДНЯО «является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия». И выражают «серьезную озабоченность последствиями и рисками для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с созданием трехстороннего партнерства по безопасности (AUKUS.— “Ъ”) между США, Великобританией и Австралией и их планами по строительству атомных подводных лодок». «Стороны решительно призывают членов этого партнерства строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддерживать региональный мир, стабильность и развитие в регионе»,— говорится в документе.

Участники AUKUS же категорически отвергают высказываемые в их адрес претензии. Накануне начала сессии подготовительного комитета в Вене спецпредставитель США по вопросам ядерного нераспространения Адам Шейнман в ходе брифинга в очередной раз заверил, что «ни о каком нарушении ДНЯО речь не идет», поскольку Австралия получит лишь готовые ядерные силовые установки — то есть двигатели для субмарин, а не ядерное оружие. По его словам, «Австралия является государством с безупречной репутацией в области нераспространения», «соответствующим самым высоким стандартам международных соглашений о гарантиях» МАГАТЭ. Участники AUKUS, как следует из его комментария, плотно сотрудничают с МАГАТЭ и полностью привержены выполнению ДНЯО.

Елена Черненко