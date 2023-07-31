Украина и Белоруссия распространяются на ДНЯО

В понедельник в Вене началась работа подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Делегации стран—участниц этого важнейшего международного соглашения попытаются выстроить работу так, чтобы вновь, как в прошлом году, не рассориться из-за конфликта на Украине. Оппоненты России, как ожидается, будут, однако, упирать уже не только на украинский сюжет, но и на недопустимость размещения российского ядерного оружия на территории неядерной Белоруссии. Власти РФ, впрочем, уже дали понять, что могут пересмотреть свое решение по Белоруссии, но только если США поступят аналогичным образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баллистическая ракета «Искандер-М» во время генеральной репетиции военного парада на Красной площади (май 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Баллистическая ракета «Искандер-М» во время генеральной репетиции военного парада на Красной площади (май 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Открывшаяся в Вене сессия подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО продлится до 11 августа. Это первая из предполагаемых трех подобных сессий, которые обычно проходят в «межсезонье» между большими обзорными конференциями по договору. Сами конференции должны проходить один раз в пять лет. Прошлая состоялась год назад (но с существенным опозданием, так как ее три раза переносили из-за эпидемии коронавируса), следующая назначена на 2026 год.

Работа подготовительных комитетов крайне важна, поскольку именно на них закладывается повестка следующей большой конференции, выявляются противоречия, находятся развязки.

В прошлый раз вся необходимая подготовка, впрочем, была проведена, и времени для этого было даже намного больше обычного, но это не помогло. Из-за противоречий вокруг Украины странам не удалось принять совместное заявление, по наличию и отсутствию которого часто судят об успехе или провале конференции. В МИД РФ впоследствии заверили, что Россия «прилагала усилия для выработки сбалансированного итогового документа мероприятия». Но «ввиду того, что "коллективный Запад" с самого начала конференции вел линию на слом консенсуса, проталкивая в финальный доклад неприемлемые для России формулировки по украинскому сюжету», российская делегация, как пояснили в министерстве, была «вынуждена заблокировать его принятие».

По данным “Ъ”, речь шла в том числе о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, подконтрольной России с марта 2022 года. Представители западных стран требовали упомянуть в итоговом заявление угрозы, которые исходят от конфликта вокруг этого объекта. Российская делегация настаивала на том, что ситуация вокруг ЗАЭС отношения к договору не имеет. Западные дипломаты обвиняли ее в «циничном обструкционизме».

Как бы то ни было, ДНЯО остается, по мнению 190 стран-участниц, «краеугольным камнем» международной безопасности, а потому собравшиеся в штаб-квартире ООН в Вене дипломаты постараются предпринять все усилия, чтобы сохранить и укрепить договор.

Российской делегации, впрочем, вновь придется защищаться от нападок, и теперь уже не только по поводу украинского сюжета.

Приняв решение о размещении своего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, она стала первой ядерной державой, заключившей с неядерным государством подобное соглашение с момента вступления ДНЯО в силу в 1970 году. Об этом заявила на специальном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе США и Украины, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

До вступления ДНЯО в силу как СССР, так и США размещали свое ядерное оружие на территории стран-союзников. В конце 1980-х—начале 1990-х руководство СССР/РФ вывезло все свое ядерное оружие из Восточной Европы, а также бывших советских республик — Белоруссии, Казахстана и Украины. США тоже вернули большую часть своего ядерного арсенала на свою территорию, однако около 100–120 авиабомб по-прежнему остаются в пяти неядерных странах НАТО — Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и ФРГ.

Российские официальные лица из-за этого ранее не раз критиковали США и их союзников за нарушение «буквы и духа ДНЯО». В соответствии с первыми двумя статьями договора, ядерные державы обязуются не передавать ни прямо, ни косвенно ядерное оружие неядерным государствам. А последние обязуются не принимать такое оружие опять-таки ни прямо, ни косвенно. По мнению Москвы, эти запреты игнорируются в ходе «совместных ядерных миссий» НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран—членов альянса обучаются навыкам обращения и применения ядерных вооружений.

Официальные представители США и НАТО российские претензии всегда отвергали, подкрепляя свою позицию двумя аргументами. Во-первых, что размещенное в Европе ядерное оружие в мирное время остается под контролем США и не «передается» союзным странам в ходе тренировочных миссий. А во-вторых, что при выработке ДНЯО в конце 1960-х США и СССР достигли понимания того, что подобная практика не противоречит договору. Их российские коллеги оба аргумента оспаривали.

Но теперь Россия сама вынуждена объяснять свои действия, в том числе странам-союзникам.

Таким как Китай, который отвергает практику размещения ядерных арсеналов за пределами национальной территории, и как Казахстан, который выступает одним из лидеров глобального движения за полный запрет ядерного оружия. При этом власти РФ делают ставку на уникальный формат сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного государства, более тесный, чем связи США с их партнерами по НАТО. «Там (в НАТО.— “Ъ”) мы имеем дело с так называемым ядерным альянсом, а здесь мы имеем дело с Союзным государством, это, по сути дела, общий оборонный периметр»,— заявил на днях журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Действия же НАТО, по его словам, «были и остаются серьезным нарушением ключевых статей Договора о нераспространении ядерного оружия».

Между тем директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью «РИА Новости» в понедельник дал понять, что Москва гипотетически может пересмотреть свое решение. Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало, по его словам, «ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности». «Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства, имеющего, как известно, общее оборонное пространство,— заявил он и добавил: — Гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии». Это, по словам дипломата, предполагает и «полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе».

Вернуть ядерное оружие на национальные территории США и Россию в преддверии нового обзорного цикла ДНЯО призвали и эксперты.

Накануне в «Бюллетене ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) вышла статья трех авторитетных специалистов, предлагающих официальным ядерным державам (помимо РФ и США, это Китай, Франция и Великобритания) взять на себя обязательство о неразмещении своего ядерного оружия за рубежом. Таким образом, ядерная «пятерка» продемонстрировала бы остальному миру, что не забывает о своих обязательствах в рамках ст. 6 ДНЯО, согласно которой ядерные державы должны стремиться к разоружению. «Это потребовало бы удаления ядерного оружия (США.— “Ъ”) с территории европейских стран НАТО и (российского.— “Ъ”) из Беларуси и предотвратило бы будущие договоренности с ними о его размещении»,— уточняется в статье.

Американские официальные лица, включая президента Джо Байдена, не раз называли решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии «неприемлемым» и «безответственным». Условий, при которых США согласились бы вывезти свое ядерное оружие из Европы, они, впрочем, пока не называли.

Елена Черненко