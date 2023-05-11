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Коммерсантъ FM
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Самиздат почти издат

Независимый рынок лишь немного отстает от профессионального

По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись год к году на 18%, подсчитали в ГК «Литрес». Эти темпы пока не дотягивают даже до роста 2022 года, в котором развитие рынка резко замедлилось. Но игроки рассчитывают на восстановление динамики по итогам 2023 года. Основными факторами, по их мнению, станут спрос на книги digital-авторов, особенно в таких жанрах, как любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult, а также развитие сервисов для независимых авторов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гендиректор ГК «Литрес» (развивает «Литрес: Самиздат») Сергей Анурьев рассказал “Ъ”, что рынок самиздата в России в первом квартале вырос на 18% год к году и впервые превысил 1 млрд руб. Он отметил, что доля самиздата на цифровом книжном рынке сегодня превышает 35%, причем в категории электронных книг он всего на 6 процентных пунктов отстает от издательств.

Сама платформа «Литрес: Самиздат» показала по итогам первого квартала рост выручки на 42%, говорят представители сервиса. Количество зарегистрированных авторов на платформе, по словам господина Анурьева, выросло на 26%, превысив 203 тыс., а доля платформы на рынке составила 37%. В сервисе уточняют, что выручка направления по подготовке и продвижению книг за аналогичный период выросла на 53% год к году.

Для издательских сервисов «Литрес» ключевыми факторами роста в первом квартале стали бесплатная для авторов озвучка книг с помощью технологий TTS (text-to-speech) и проекта «Литрес: Чтец», разные механики получения аудиоправ, более плотная работа с digital-авторами в целом, повышение качества и количества издательских услуг, добавляет Сергей Анурьев.

В «Литнете» рассказали, что выручка платформы также выросла в первом квартале год к году, однако не раскрыли показатели. «Главным стимулом увеличения, если так можно сказать, стало восстановление после закрытия портала в марте 2022 года на три месяца. После того как мы восстановили работу, выручка только растет»,— пояснил гендиректор «Литнета» Борис Макаренков.

Выручка издательской платформы Rugram в первом квартале увеличилась более чем на 20% год к году. «Драйвер роста — увеличение скорости обработки входящего потока контента, в том числе и через совершенствование софта»,— отмечает руководитель платформы Диана Смирнова. Так, по ее словам, план печати Rugram уже разрабатывается с горизонтом на 12–16 месяцев.

Ridero в первом квартале увеличила выручку на 10% к четвертому кварталу 2022-го, говорит исполнительный директор издательского холдинга Эвелина Логунова. В сервисе также отмечают возросшую активность независимых авторов в подготовке книг к публикации: «Больше внимания уделяется редактуре, иллюстрациям, это увеличивает средний чек при заказе услуг, также растет интерес читателей к авторам платформы».

В 2022 году рост рынка самиздат-литературы в России резко замедлился с 70% до 20%, его общий объем составил 3,2–3,65 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 февраля). Но издатели рассчитывают на восстановление темпов в 2023 году.

«Основной фактор — рост спроса на книги digital-авторов, особенно в жанрах любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult»,— отмечает Сергей Анурьев. Кроме того, digital-авторы часто выигрывают благодаря скорости и интерактивности: они могут публиковаться сразу, как закончили писать, быстрее всех «откликаясь на тренды, повестку, и попадать в запросы аудитории», добавляет он: «В следующих кварталах темпы роста категории выйдут на уровень конца 2021 года и составят около 43–44%».

По мнению Дианы Смирновой, еще одним фактором роста рынка становится развитие издательских сервисов для независимых авторов, «открывающих доступ к рынку тысячам новых имен». В издательстве прогнозируют рост выручки платформы на не менее 20% во втором и третьем квартале 2023 года. В «Литнете» также рассчитывают на увеличение выручки по итогам второго квартала, не уточняя цифр. В тоже время в Ridero осторожны в прогнозах: «Второй квартал каждого года входит в традиционный период отпусков и летнего низкого сезона, поэтому каких-то прорывных историй мы от него не стали бы ожидать».

Юлия Юрасова

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