«Россия подвергается серьезному давлению»

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Итоги разговора стороны прокомментировали по-разному. В Анкаре заявили, что ждут президента РФ у себя в ближайшее время. В Кремле отметили, что страны начинают подготовку к переговорам двух лидеров. Вопрос о том, где именно они пройдут, остается открытым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит высокие шансы на возобновление зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Телефонный разговор двух лидеров состоялся, однако подробностей немного. Но они особо и не нужны. Главное — визит Владимира Путина в Турцию. Судя по всему, он должен поехать туда совсем скоро. Раньше речь шла об августе — и вот он уже наступил, так что времени остается не так много.

Тем временем Анкара сообщила, что соответствующая договоренность уже достигнута. Кремль ответил уклончиво, мол, ничего определенного сказать не можем, думаем, но на всякий случай готовимся. Может быть, и Эрдоган к нам приедет, почему бы и нет? Это обычная практика: каждая из сторон должна показать, что она во всем этом процессе главная.

Собственно, не столь важно, где произойдет встреча. Главное, чтобы переговоры в итоге состоялись. Если это случится, то какой-никакой результат должен быть. Иначе зачем тратить время? В этой связи можно предположить, что, скорее всего, зерновая сделка возобновится. Москва объявит, что все ее требования в основном выполнены, по крайней мере, обещания такие даны. И исключительно ради заботы о бедных странах мы, так и быть, скрепя сердце даем себя уговорить.

Но если бывшие партнеры и дальше намерены вставлять палки в колеса, мы немедленно все разрываем и выходим из соглашения.

Соответственно, и турецкий партнер претендует на участие в спасении мира. Надо сказать, что с тех пор, как Россия вышла из черноморской инициативы, она подвергается серьезному давлению со стороны многих стран, в том числе и дружественных. Также необходимо отметить особую позицию главного бенефициара сделки — Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции изначально заявил, что вопрос этот решит. Путин приедет к нему в августе, и они обо всем договорятся. Тем более что у них на этот счет полное совпадение мнений. Насчет последнего факта, конечно, можно поспорить, но пока создается впечатление, что сценарий, описанный Эрдоганом, вполне соответствует действительности.

Более того, мы видим, что некие торговые суда все равно проходят в украинские порты. И может статься, что и другие тоже пойдут при соответствующем военном сопровождении. И что тогда делать прикажете? В том-то и дело, что нет четкого ответа.

Между тем главная интрига состоит в том, удастся ли продвинуться по другим направлениям, а не только по продовольствию. Забегать вперед, само собой, не будем. Нужно лишь сказать, что обстановка продолжает серьезно обостряться. Ставки нельзя повышать до бесконечности. Мало ли чем все это может закончиться. Многочисленные международные посредники не могут всего этого не замечать. Тем более что по меньшей мере уже два мирных плана — китайский и африканский — благополучно провалились.

Также ничего не слышно о миссии Ватикана. Может быть, конечно, переговоры идут тайно, но, видимо, очень уж сильно их засекретили. Так что возвращение Эрдогана в переговорный процесс можно только приветствовать. Он переизбрался на новый президентский срок, политик он опытный, амбициозный. Впрочем, все сказанное — не повод надеяться хоть на какой-то прорыв. Время сейчас такое: лучше ни на что особенно не надеяться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".