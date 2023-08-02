Реформа накопила претензии

В РАНХиГС назвали результаты реформы пенсионных накоплений неудовлетворительными. Решение о введении накопительной части в 2002-м году было оправданным, но итоги оказались хуже ожиданий, считают эксперты. По их мнению, власти слишком часто меняли параметры системы, в том числе замораживали пенсионные накопления, а сами НПФ недостаточно результативно инвестировали средства. В итоге это снизило эффективность накоплений и подорвало доверие населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Хотя и провалом это назвать нельзя — прошло еще не так много времени, отметил один из авторов исследования, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов: «Для того чтобы система пенсионных накоплений показала эффективность, важно прежде всего обеспечить ее стабильную работу в течение 40 лет, чтобы все это время молодой человек мог в ней участвовать.

Только в интервале примерно 20-40 лет начинают проявляться позитивные моменты в такой накопительной системе, если сравнивать ее со страховой. Для успешности подобных механизмов нужны стабильные правила игры, возможно, на длительном промежутке времени.

Что касается эффективности действий самих НПФ, результаты могли быть лучше. Это итог довольно консервативной стратегии инвестирования, которую избрали негосударственные пенсионные фонды. В ней преобладают государственные и корпоративные облигации, где мало акций и мало склонности к рискам. Без рисков невозможно создать систему, которая существенно улучшит условия для людей, выходящих на пенсию с программой пенсионных накоплений. В целом индустрия практически работала на уровне инфляции».

Но и сами НПФ были ограничены в выборе стратегий инвестирования. У них не оставалось иных вариантов, кроме консервативных, признал зампредседателя совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Александр Зарецкий:

«Законодательство требовало, чтобы пенсионные фонды гарантировали безубыточность. То есть ты должен пополнять минус за счет своего капитала. Никто, конечно, этого делать не хочет. Когда есть сверхприбыль, как в этом году, когда растут фондовые рынки, клиент с нами своей доходностью не делится. Когда рынки падают, мы добавляем из собственного капитала.

Поэтому стратегия пенсионных фондов была достаточно простой: они инвестировали в инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего это рынок облигаций. Если бы этих ограничений не было, если бы, условно говоря, эти деньги тебе дали на 20 лет и сказали, мол, проинвестируй и через 20 лет покажи результат, тогда было бы просто вложить средства в рынок акций, и это, наверное, обыграло бы инфляцию».

В Минфине признали, что создание и развитие накопительной части совпало с периодом сложных экономических условий. Там также заявили, что в результате «удалось изменить патерналистское поведение граждан» — теперь они понимают, что сами должны формировать дополнительный доход к будущей пенсии.

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Иван Корякин