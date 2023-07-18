Управляемое восстановление

Второй квартал заметно улучшил показатели частных компаний по управлению пенсионными накоплениями граждан. Доходность по итогам полугодия составила от 5,6% до 35% годовых. В основном это произошло из-за восстановления рынка акций, который на фоне ослабления рубля, высоких дивидендов, положительных финансовых результатов крупных компаний вернулся по индексу Московской биржи на уровни, предшествующие началу военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценкам “Ъ”, основанным на данных шести портфелей пяти частных УК, инвестирующих пенсионные накопления граждан из ПФР, средневзвешенная доходность управления по итогам полугодия составила почти 13% годовых, что почти на 3 процентных пункта лучше показателей первого квартала.

Это превысило и результат государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ. За полугодие ГУК заработала для «молчунов» в рамках портфеля госбумаг 7,84% годовых, а по расширенному — 8,8% годовых. Но на более длинных отрезках времени ГУК показывает более высокие результаты. За три года средняя доходность по портфелю госбумаг составила почти 7,5% годовых, по расширенному — 7,3% годовых. Средневзвешенная доходность по частным УК, опубликовавшим данные, за тот же период находилась в диапазоне 2,9–6,3% годовых.

Сильный разброс показателей частных УК связан с тем, что многие компании включают в портфель акции, которые запрещены для инвестирования пенсионных накоплений «молчунов». Например, в 2022 году из-за обвала на рынке акций в начале года портфели с акциями показали сильные убытки (см. “Ъ” от 21 января). В этом году на фоне активного восстановления рынка они оказались в лидерах роста с показателем 14–35% годовых. За отчетный период индекс Московской биржи вырос почти на 30%, до 2800 пунктов. «Поддержку оказало дивидендное ралли в наиболее доходных бумагах»,— добавляет управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

Акции дешевы, бизнес работает, других возможностей для инвестиций в России нет, поэтому многие УК намерены и дальше мириться с повышенной волатильностью рынка. «Мы продолжаем удерживать по портфелю ПФР высокую долю акций российских эмитентов в соответствии с бенчмарком — агрессивным индексом пенсионных накоплений. Считаем, что потенциал роста еще не исчерпан»,— поясняет директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Глава отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко рассказал, что в отчетный период докупались бумаги из сектора черной металлургии. Но не все управляющие готовы удерживать высокую долю акций в портфеле. «Ряд бумаг показал значительный рост с начала года, их потенциал уже ограничен, поэтому мы уменьшили долю в акциях с 25% до 15%»,— отмечает Андрей Алексеев.

Управляющие пенсионными активами, придерживающиеся более консервативного подхода, получают более стабильный и довольно предсказуемый доход каждый год. Но даже в таких портфелях нужно вносить коррективы в зависимости от рыночной конъюнктуры. В частности, УК ПСБ и «Альфа-Капитал» сокращали дюрацию портфелей на фоне усиления инфляционных рисков в экономике, что могло привести к повышению ключевой ставки.

Вместе с тем, как отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист, компания точечно увеличивала риск в корпоративных облигациях. «Во втором квартале была умеренно увеличена дюрация портфеля, так как вложения в среднесрочные и длинные бумаги стали более привлекательными на фоне ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ»,— отмечает гендиректор УК «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева.

Опрошенные участники рынка допускают, что уже на ближайшем заседании ЦБ повысит ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.). Но рост уже заложен в цены и не должен сильно повлиять на доходности портфелей, считает Евгений Жорнист. Но, уточняет Дмитрий Постоленко, высока вероятность и более сильного повышения сразу на 100 б. п., так как из-за ослабления рубля усилились инфляционные риски. В этой связи в его УК в портфель добавляли флоатеры, отдавали предпочтение корпоративным бумагам: «Наличие флоатеров в облигационных портфелях снижает негативный эффект от повышения ключевой ставки».

Виталий Гайдаев