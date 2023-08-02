Минфин: введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан

Введение с 2002 года накопительной пенсии изменило модель поведения граждан — они стали рассчитывать не на государство, а на себя, считает Минфин. Так в ведомстве прокомментировали выводы РАНХиГС о том, что итоги введения накопительной пенсии были скорее неудовлетворительными.

Эксперты обратили внимание, что средняя валовая доходность портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2005–2020 годах переиграла инфляцию незначительно. Как уточнили в РАНХиГС, по критерию чистой доходности фонды уступили и инфляции, и частным управляющим компаниям (ЧУК).

«При среднегодовой инфляции 7,8% (за период 2005–2020 годов, по которому имеются данные по НПФ) портфели ЧУК имели доходность 8,2%, НПФ — 8%, а расширенный портфель ВЭБ — 7,3%. По чистой доходности НПФ проигрывают ЧУК и инфляции значительно больше (6,3 против 6,9 и 7,8%, соответственно)»,— сказано в исследовании.

В Минфине согласились, что создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий. Это, по мнению ведомства, негативно сказалось на доходности инвестирования накоплений НПФ.

«Безусловно, ежегодная доходность, получаемая негосударственными пенсионными фондами по результатам инвестирования с момента начала их деятельности, была недостаточная по ряду объективных причин»,— уточнили РБК в Минфине, не назвав эти причины.

Однако министерство убеждено, что введенный Центробанком (ЦБ) надзор и изменение регулирования деятельности НПФ позволит им в будущем стать «надежным провайдером» по формированию дополнительного дохода граждан. «С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что его пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии»,— считает Минфин.

Правительство в апреле поддержало законопроект Минфина и ЦБ о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан. Согласившиеся на участие в программе смогут реинвестировать в нее средства своей прежней накопительной пенсии, а также формировать накопления за счет новых взносов и сумм, перечисляемых государством в рамках софинансирования. Сбережения могут быть использованы после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии доброй воли».

Лаура Кеффер