Кремль уверен в контроле за выданным бойцам теробороны в Белгородской области оружием

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия бойцам территориальной обороны в Белгородской области. Он убежден, что в регионе работают все требуемые механизмы контроля за этим оружием.

«Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются... Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть»,— сказал «Ъ FM» представитель Кремля во время пресс-колла.

Сегодня, 2 августа, членам теробороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. В состав теробороны входят около 3 тыс. человек. Всего на границе с Украиной создали семь батальонов. Ранее они были лишены оружия.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной»,— сказал на церемонии вручения оружия губернатор Вячеслав Гладков (цитата по ТАСС).

В Белгородской области на фоне военной операции с Украиной ввели режим высокого уровня террористической опасности. 31 июля под обстрел попало село Новопетровка Валуйского городского округа, были повреждены частный дом и гараж. В тот же день при обстреле села Ржевка были повреждены еще три дома и ЛЭП.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер