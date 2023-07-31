Губернатор сообщил об обстреле белгородского поселка Новопетровка

Под обстрел со стороны Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. По его словам, один из снарядов попал в гараж, тот загорелся.

«Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме... Информация по разрушениям уточняется»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области действует режим высокого уровня террористической опасности. Вчера, 30 июля, под артиллерийский обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района. В результате была повреждена линия электропередачи, пострадавших не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер