В белгородском селе Ржевка при обстреле повреждены три дома и ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины приграничных территорий региона.

На этот раз снаряды упали в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, но повреждения получили три частных жилых домовладения. В них выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы. Также в селе пострадала линия электропередачи.

«Аварийные бригады и оперативные службы выехали на место. Информация по разрушениям уточняется»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. За последние сутки по территории региона было выпущено около 100 снарядов. В результате последних обстрелов пострадало жилье в селе Новопетровка и в поселке Прилесье.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж