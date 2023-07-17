Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В YouTube появится функция «стабильной громкости»

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, которая позволит выравнивать звук в видео на платформе. О новой возможности рассказали пользователи на Reddit и несколько американских блогеров.

Включить «стабильную громкость» можно в настройках видео под пунктом «фоновая подсветка», причем работать эта функция будет для каждого отдельного видео, а не в целом. В настоящий момент опробовать новую возможность могут только некоторые пользователи YouTube, неизвестно, когда она станет доступна всем пользователям.

Ранее YouTube сообщил, что будет закрывать доступ к сервису тем пользователям, которые используют блокировщики рекламы. Также в компании тестируют автоматическое дублирование видео с помощью искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...