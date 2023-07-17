В YouTube появится функция «стабильной громкости»

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, которая позволит выравнивать звук в видео на платформе. О новой возможности рассказали пользователи на Reddit и несколько американских блогеров.

Включить «стабильную громкость» можно в настройках видео под пунктом «фоновая подсветка», причем работать эта функция будет для каждого отдельного видео, а не в целом. В настоящий момент опробовать новую возможность могут только некоторые пользователи YouTube, неизвестно, когда она станет доступна всем пользователям.

Ранее YouTube сообщил, что будет закрывать доступ к сервису тем пользователям, которые используют блокировщики рекламы. Также в компании тестируют автоматическое дублирование видео с помощью искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко