«В Африке назревает новая война»

Париж не планирует военного вмешательства в Нигере, заявили в МИД Франции. Там отметили, что главный приоритет для них — безопасность французских граждан. При этом в ведомстве рассчитывают на восстановление конституционного порядка и, в частности, на возвращение свергнутого президента Мохамеда Базума к власти. Ранее организаторы переворота в африканской республике обвинили Париж в намерении осуществить военное вмешательство во внутренние дела страны. Это произошло после того, как французский лидер Эмманюэль Макрон объявил о готовности защитить своих соотечественников в Нигере. Но, несмотря на заверения Франции, обозреватель “Ъ” Максим Юсин не исключает, что западные союзники создают условия для проведения военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Вокруг Нигера — 25-миллионной страны в Западной Африке — происходят драматические события. После военного переворота, произошедшего на прошлой неделе, объединение ЭКОВАС, в которое входят 15 государств региона, выступило с беспрецедентным заявлением. Там не только потребовали восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума, не только объявили о жестких санкциях, не только отвели на выполнение своего ультиматума одну неделю, но и пригрозили в противном случае применением военной силы.

Здесь, впрочем, есть несколько нюансов. ЭКОВАС сегодня — очень специфическая организация. Из 15 ее членов четыре (Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, а теперь и Нигер) объявлены изгоями и находятся под санкциями. Из 11 оставшихся провести масштабную военную операцию в состоянии только Нигерия. Но это чисто теоретически.

На практике же эта страна слишком поглощена борьбой с группировками радикальных исламистов, фактически идет многолетняя гражданская война. И трудно представить себе полноценную военную операцию нигерийской армии против огромной соседней страны (надо учесть, что по площади Нигер больше самой Нигерии и в пять раз больше Великобритании).

Все остальные государства ЭКОВАС имеют слабые армии и максимум, чего от них можно ожидать, — это отправки символических отрядов в составе региональных миротворческих сил.

А вот кто реально может применить силу против военных, захвативших власть в Ниамее, и добиться их свержения, это западные союзники. В первую очередь, бывшая метрополия — Франция, у которой есть богатый опыт военных интервенций в Африке, а также США.

Дело в том, что и для Парижа, и для Вашингтона Нигер имеет очень важное значение с геополитической точки зрения. После вывода войск из Мали именно в Нигере теперь размещается крупнейший французский контингент в регионе. А что касается США, то они продвинулись еще дальше, создав в стране две базы, где размещены их беспилотники, способные долетать аж до Ливии. К тому же Нигер обладает стратегическими запасами урана, и именно его традиционно использует Франция на своих АЭС.

Исходя из всего вышеперечисленного, сложно допустить, что Запад безропотно согласится с потерей Нигера, как это раньше произошло с Мали, Буркина-Фасо и ЦАР. В этом случае стратегические, геополитические, экономические и имиджевые издержки будут гораздо более серьезными.

И хотя в последние годы, при президенте Макроне, Париж постепенно сворачивает свое присутствие в Африке, есть большая вероятность, что случай с Нигером станет исключением, и французы вернутся к своей практике 1970-х и 1980-х годов. То есть под тем или иным предлогом проведут операцию по смене власти, подавят сопротивление местных военных, поставят у руля страны своего ставленника — в случае с Нигером свергнутый президент Базум идеально подходит.

А предлогом для вмешательства может стать защита живущих в Нигере французских граждан. Париж уже потребовал от военных в Ниамее обеспечить их безопасность, а также безопасность французских представительств. С последними как раз и могут возникнуть проблемы. На днях перед французским посольством в Ниамее прошла многотысячная акция протеста против вмешательства Парижа в дела Нигера. Здание даже попытались поджечь. В толпе мелькали российские флаги, звучали лозунги «Долой Францию», «Да здравствует Россия».

Все это дало повод французским СМИ заявить о руке Кремля и связанных с ним ЧВК. Для Парижа и, видимо, для Вашингтона кризис в Нигере приобретает явный геополитический подтекст.

Перспектива перехода этой страны в сферу влияния России и Китая — катастрофический сценарий для западных союзников. Так что логично предположить: своего последнего слова они еще не сказали, и битва за Ниамей только начинается.

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