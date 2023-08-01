Добывающая уран Orano останется в Нигере, несмотря на эвакуацию французов

Французская компания Orano, ведущая добычу урана в западноафриканском Нигере, подтвердила продолжение оперативной деятельности в этой стране, несмотря на планы Франции эвакуировать своих граждан. На прошлой неделе она заявила, что ее работа в Нигере продолжается, несмотря на военный переворот в этой стране. Ранее захватившие власть в Нигере военные приостановили экспорт урана и золота во Францию.

Orano также сообщила, что что 99% ее сотрудников в стране являются гражданами Нигерии. Выдержку из заявления компании приводит агентство Reuters.

Нигер до 1960 года был французской колонией. 26 июля этого года там произошел военный переворот. Считающегося прозападным президента сместили военные, которые ориентируются на африканских соседей.

МИД Франции объявил о подготовке операции по эвакуации из Нигера французских граждан после атаки на посольство, начать эвакуацию планируется сегодня, 1 августа.

Нигер покрывает четверть спроса на уран в ЕС и около 5% в мире. В 2023 году цены на уран и его переработку продолжили расти, вновь достигнув исторических рекордов. После военного переворота в Нигере цены на уран выросли незначительно, отмечает Reuters.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «У Orano нет урана».

Мария Федотова