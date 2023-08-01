Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и демонтировали таблички

Флаг Исландии снят с ее посольства в Москве в Хлебном переулке. Со здания также демонтировали таблички, указывавшие на расположение диппредставительства, сообщает ТАСС. На парковочных местах у посольства нет машин, полицейская будка пустует.

По решению МИД Исландии с сегодняшнего дня, 1 августа, работа посольства в Москве приостановлена. В ведомстве говорили, что сейчас торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне, поэтому работа посольства в Москве неоправданна. В исландском МИДе при этом уверяли, что это не разрыв дипломатических отношений. Временный поверенный Исландии в России Магнус Ханнессон продолжит работу из Рейкьявика. МИД РФ пообещал принять ответные меры.

Лаура Кеффер