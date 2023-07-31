Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке БПЛА на здание УВД

ВСУ ночью совершили атаку на Трубчевский район Брянской области, утверждает губернатор Александр Богомаз. По его словам, БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Никто не пострадал.

«Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Вчера, 30 июля, было обстреляно село Зерново Суземского района, обошлось без пострадавших. Позднее в тот же день был нанесен удар по территории Климовского района. Снаряды упали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали три человека.

Лаура Кеффер