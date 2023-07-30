Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждено одно домовладение, написал господин Богомаз в Telegram.

Последний раз губернатор сообщал об обстреле территории области 29 июля. Тогда обстрелу подверглось село Чуровичи Климовского района. Обошлось без пострадавших. Были повреждены четыре жилых домовладения.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается атакам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего уровня реагирования. В начале мая в Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. В марте на территорию области проникла группа диверсантов.

Эрдни Кагалтынов