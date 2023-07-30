Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число пострадавших от обстрела сельхозпредприятия в Брянской области выросло до трех

Количество пострадавших от обстрела сельхозпредприятия вооруженными силами Украины сегодня утром, 30 июля, в Брянской области увеличилось до трех. Ранее сообщалось, что при обстреле пострадали две женщины.

Речь идет о свинокомплексе, расположенном в Климовском районе. Ранее сегодня губернатор Александр Богомаз сообщил, что двух пострадавших женщин со свинокомплекса доставили в районную больницу. После он опубликовал сообщение, что в результате обстрела также пострадал мужчина.

«Ему также оказывается необходимая медицинская помощь»,— говорится в Telegram-канале главы региона.

В результате обстрела в производственных помещениях свинокомплекса начался пожар. Сейчас его ликвидируют оперативные службы.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...