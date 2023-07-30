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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших и пожаре на свинокомплексе при ударе ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня днем, 30 июля, сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды упали на территорию свиноводческого комплекса. Пострадали две женщины.

«Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы»,— сообщил глава региона.

Сегодня утром под обстрел попало село Зерново Суземского района. Никто не пострадал. 14 июля в результате обстрела брянского поселка Белая Березка погибла женщина 1939 года рождения. Пострадали трое, среди них подросток 16 лет.

Анастасия Ларина

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